Mais de mais de 9 mil famílias de Barueri serão beneficiadas com cestas básicas do Programa Alimento Solidário

O Programa Alimento Solidário, do governo do estado, chegou em Barueri e vai beneficiar 9.517 famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal, que receberão as cestas básicas em casa durante o mês de junho.

As cestas de alimentos serão distribuídas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), que recebeu uma lista do governo do estado com os nomes dos beneficiários.

“A grande maioria dessas pessoas já recebe a cesta municipal e continuará a receber normalmente. No mês de junho, além da cesta municipal, serão contempladas com a cesta estadual”, explica a secretária da Sads, Adriana Bueno Molina.

A doação do governo estadual é destinada apenas às famílias que têm renda mensal per capita de até R$ 89 para ajudar na alimentação durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).