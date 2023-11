Mais duas metralhadoras do Exército furtadas de Barueri são encontradas no Rio de Janeiro

Mais duas metralhadoras do Exército furtadas de Barueri são encontradas no Rio...

Mais duas metralhadoras das 21 furtadas do Arsenal de Guerra, em Barueri, foram recuperadas na madrugada desta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Sudeste.

As metralhadoras calibre ponto 50 estavam dentro de um veículo estacionado na avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca. Também foi encontrado um fuzil 7,62 que terá a origem investigada. Ninguém foi preso nesta operação realizada pelo Exército e Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Buscas continuam

A procura por duas últimas metralhadoras que ainda estão desaparecidas continua. Também na manhã desta quarta, policiais fizeram novas buscas em Guarulhos, na Grande São Paulo, com o objetivo de recolher materiais que possam ajudar na localização do armamento.

Ontem, a região foi alvo de uma operação, pois a polícia acreditava que o armamento poderia estar escondido no entorno. Nada foi encontrado.

Até o momento 19 metralhadoras foram recuperadas. Nove em São Roque, após troca de tiros, e dez no Rio de Janeiro.

Investigações

Na última semana, um dos militares suspeitos de envolvimento no furto das metralhadoras do Arsenal de Barueri apresentou um laudo psiquiátrico alegando não estar em condições de retornar ao trabalho. Ele é apontado nas investigações como o responsável por dirigir o veículo usado para retirar o armamento do quartel.

O número de militares punidos com prisão disciplinar por envolvimento no maior desvio de armas dentro de um quartel, comunicado no dia 10 de outubro, passou para 19, na última sexta-feira. Além deles, outros seis militares suspeitos de participar diretamente no furto das metralhadoras tiveram prisão preventiva solicitada pelo Comando Militar.