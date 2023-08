Majur faz show grátis no SESI Osasco dia 19

A cantora Majur se apresenta no sábado (19), às 20h, no Sesi Osasco com entrada gratuita.

A artista, que tem como inspiração nomes como James Brown, Aretha Franklin, Tim Maia e Fat Family, flerta com diferentes sonoridades e traz toques alternativos para falar de amor e de si.

A baiana iniciou a carreira participando da música AmarElo, de Emicida. Ojunifé (2021) é seu álbum de estreia e registra a sua jornada de autoconhecimento e conta com participações de Liniker e Luedji Luna, além de reforçar a mensagem de diversidade e afeto preto.

A cantora e compositora acaba de lançar Arrisca, seu segundo álbum de estúdio que explora o pop contemporâneo e mostra sua versatilidade musical.

A apresentação será no campo de futebol do CAT SESI Osasco (entrada pela Rua Graciela Flores Piteri) e os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo Meu SESI.

