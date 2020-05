Mamães de Barueri são homenageadas com atividades online realizadas pelas escolas

Mesmo com atividades realizadas online, devido à quarentena, as mamães de Barueri não vão ficar sem homenagem neste Dia das Mães, no domingo (10).

Durante a semana, os gestores e professores das escolas da rede municipal de Barueri orientaram alunos a usarem a criatividade para, neste período de isolamento social, realizarem inusitadas e carinhosas atividades com homenagens às mamães.

Vídeos em canais do Youtube de cada uma das escolas, mensagens em Whatsapp, desenhos, pinturas, danças e poesias são algumas das ações que estão sendo realizadas para serem entregues, virtualmente, às mamães dos alunos das redes.

De acordo Fabiana Goncharnco, coordenadora pedagógica da escola Yojiro Takaoka, professores e alunos combinaram de prepararem “vídeos surpresas”, que chegarão às mães das crianças até o próximo domingo.

Na escola “Sidney Santucci”, as crianças também prepararam vídeos e textos especiais. Mensagens de carinho e gratidão às mães fizeram parte das atividades dos últimos dias.

Segundo a secretária de Educação, Flávia Moreno, “com tantas atividades especiais e empenho de professores e alunos, o Dia das Mães deste ano será marcado por um momento muito emocionante, oportunidade em que o melhor presente será o amor e a gratidão”.