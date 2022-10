Maneva, Falamansa e Katinguelê se apresentam em Itapevi na Virada SP

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o governo estadual, promove nos dias 15 e 16 de outubro, a inédita “Virada SP” na cidade. Evento gratuito, organizado nos moldes da Virada Cultural, terá seis palcos e diversas atrações, como Maneva, Falamansa, além de artistas locais.

Entre os destaques da programação musical também estão Johnny Hooker, Andrew Tosh, Katinguelê, Dexter e Função RHK, além do Circo Malabarístico com Irmãos Becker e o Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhuns.

No sábado (15), os shows começam às 12h e vão até 3h. No domingo (16), as atividades iniciam-se às 11h e vão até por volta de 19h.

O município é responsável pela estrutura e locais dos shows e montará seis palcos em diferentes regiões. Os Palcos Itapevi A e B ficarão localizados no estacionamento do Parque da Cidade (Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Cidade Saúde), ao lado do Estádio Municipal.

Mais três palcos serão erguidos: na Praça 18 de Fevereiro, no Centro; na Praça do Nordestino (Avenida Feres Nacif Chaluppe, em frente à rotatória da Cohab e ao lado da entrada do Supermercado Lopes) e no Itapevi Skate Parque (Avenida Feres Nacif Chaluppe, ao lado da delegacia, no Centro), além da Arena que fica dentro do Parque da Cidade.

Já os cachês ás bandas serão pagos pelo Governo do Estado, por meio da associação Amigos da Arte. O benefício foi obtido após envio do projeto da Secretaria de Cultura e Juventude de Itapevi, que conquistou o prêmio de R$ 1 milhão para a realização do evento na cidade.