Manifestantes protestam contra fechamento de PS de hospital de Cotia

Um grupo de manifestantes realizou um ato nesta segunda-feira (22), contra o fechamento do Pronto Socorro do Hospital Regional de Cotia. Além do deputado estadual Emidio de Souza (PT), a mobilização reuniu diversas lideranças políticas da região.

publicidade

Fechado desde o dia 1º de fevereiro, o PS do Hospital Regional atendia moradores de Cotia e de outros municípios, como Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira e Embu das Artes. “Estamos na luta para reverter mais essa medida insensível de Doria. É absurdo fechar uma unidade de saúde em plena pandemia”, disse Emidio.

Durante o ato, o deputado afirmou que vai até o governo estadual para solicitar a reabertura do PS e chamou a atenção da população para se mobilizar contra o fechamento da unidade de saúde. “Esse hospital no Centro de Cotia fechou o PS. Essa é uma política que o Doria está fazendo em muitos hospitais regionais do estado e é importante que a população se una nessa luta”.

publicidade

Participaram da mobilização a ex-vereadora de Embu das Artes, Rosângela Santos, o vereador de Cotia, Pedinha Dantas, o presidente do PT de Cotia, Zé do Boné, e o presidente do PSOL de Cotia, Zé Milton.

Prefeito de Cotia recebe deputado estadual

Após o ato contra o fechamento do PS do Hospital Regional, Emidio foi recebido no gabinete do prefeito Rogério Franco (PSD), para conversar sobre a situação da cidade.

publicidade

Na ocasião, o parlamentar disse que está empenhado em obter recursos, junto ao governo paulista, para que o município possa investir em políticas públicas que possam oferecer mais qualidade de vida para os munícipes.