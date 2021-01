Manifestantes protestam contra fim de especialidades no Hospital Geral do Pirajussara

Nesta sexta-feira (29), o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região se juntou ao grupo de pacientes e políticos, que estiveram em frente ao Hospital Geral do Pirajussara (HGP), em Taboão da Serra, para protestar contra o encerramento do atendimento das especialidades de oftalmologia, dermatologia e fisioterapia no local.

Nós usuários do SUS não podemos deixar que essa atrocidade aconteça, justamente num período de pandemia em que a saúde precisa ser ampliada, ter mais investimento e não que os estabelecimentos sejam sucateados e fechados como está acontecendo em nosso Estado. Os municípios não têm como dar suporte que esses estabelecimentos de saúde de extrema importância oferecem.

“É urgente a necessidade de mobilização das organizações dos trabalhadores (sindicatos, movimentos sociais, associações) e da população em defesa dos serviços públicos. Principalmente agora, os serviços de saúde precisam ser ampliados para atender as necessidades dos trabalhadores e da população em geral que passa por esse momento de pandemia”, destacou o diretor Marcelo Mendes, que marcou presença no ato.

Durante o ato, o sindicato distribuiu uma carta aberta aos manifestantes. “Nós usuários do SUS não podemos deixar que essa atrocidade aconteça. Os municípios não têm como dar suporte que esses estabelecimentos de saúde de extrema importância oferecem”, diz um trecho do texto. Após a mobilização, foi marcada para a próxima semana uma reunião entre os pacientes do SUS e a direção do Hospital Geral.