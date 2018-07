Manter Neymar em pé é desafio em game online; jogue

As brincadeiras em torno das quedas de Neymar, que viraram piada no mundo todo durante a Copa do Mundo, continuam. Manter Neymar em pé é o desafio no jogo online Ney Boy.

Trata-se de uma animação na qual o jogador fica desequilibrado de um lado para o outro e o internauta, com a ajuda de setas, tenta fazer com que ele continue em pé.

No game Ney Boy, o internauta vai ganhando pontos conforme “Neymar” fica em pé e com o acúmulo surgem os “prêmios” que surgem na tela, como o técnico Tite e até um turista tirando selfie junto ao craque.

CLIQUE AQUI PARA JOGAR