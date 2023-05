Manutenção na Linha 9 continua e trens operam com maiores intervalos neste sábado e domingo

Manutenção na Linha 9 continua e trens operam com maiores intervalos neste...

A ViaMobilidade, responsável pela operação das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, que passam por Osasco e região, informou hoje que continua com as manutenções e obras de modernização. Neste sábado (13) e domingo (14), os trens da Linha 9 funcionarão com maiores intervalos devido às intervenções.

No sábado, os intervalos na linha que liga Osasco à Estação Bruno Covas/Mendes- Vila Natal, serão de 12 minutos, das 20h à meia-noite. Já no domingo, o intervalo será de 17 minutos, das 4h à meia-noite, em toda a extensão da linha.

