Manutenção na Linha 9-Esmeralda altera intervalo entre os trens neste final de semana

A Linha 9-Esmeralda (Osasco/Jurubatuba), operada pela Viamobilidade, passará por mais uma etapa de manutenção programada a partir deste sábado (29).

Das 20h à meia-noite, a linha contará com intervalos de 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba.

No mesmo período, os intervalos serão de 24 minutos no trecho entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Os trabalhos prosseguem no domingo (30), das 4h à meia-noite, com 17 minutos de intervalo entre os trens.

A ação será realizada em toda a linha, entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Na segunda-feira (1), a manutenção programada será das 23h à meia-noite, em toda a sua extensão. O intervalo entre as composições será de 17 minutos.