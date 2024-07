Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de Barueri

Policiais militares apreenderam cinco máquinas caça-níqueis que estavam escondidas dentro de um bar, no Jardim Silveira, Barueri. O caso aconteceu na última quinta-feira (4).

As equipes foram acionadas para averiguar uma ocorrência relacionada a jogo de azar, na Via Taboão. No endereço, encontraram as máquinas em funcionamento.

O responsável pelo estabelecimento comercial foi conduzido à delegacia de Barueri. Foram apreendidos noteiros, placas de sistema, cartões de memória e dinheiro armazenado nas máquinas.