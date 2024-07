Marcio Camargo publica vídeo agradecendo apoio após ser baleado em Cotia

O ex-deputado Marcio Camargo, vítima de um assalto em sua residência em Cotia na última quarta-feira (10), publicou um vídeo emocionado nas redes sociais agradecendo o apoio recebido após o incidente. Camargo foi baleado durante a invasão, mas sobreviveu e está se recuperando no hospital.

No vídeo, o empresário demonstra profunda gratidão, começando por agradecer a Deus pela sua sobrevivência. “Fiz esse vídeo aqui para agradecer primeiramente a Deus por esse livramento de estar vivo junto com a família, com os amigos”, declara Camargo.

Ele também elogia a rápida ação da Polícia Militar e o atendimento médico recebido. “Fui muito bem atendido no Hospital Geral de Cotia e também depois transferido para o Hospital Samaritano, em São Paulo, que me atendeu muito bem desde a hora que cheguei até então, que estou ainda aqui”, afirma.

Camargo menciona que recebeu inúmeras mensagens de apoio, demonstrando o carinho e respeito que as pessoas têm por ele. Sobre o incidente, ele prefere deixar as investigações por conta da polícia e expressa sua fé: “O escudo de Deus nos salvou, né? Foram vários tiros e graças a Deus só um que pegou”.

O político revela que provavelmente não precisará passar por cirurgia e encerra sua mensagem com otimismo: “Deus falou que a minha hora ainda não chegou. Temos muita, muita missão aí pela frente ainda, sempre com Jesus nos nossos corações e iluminando as nossas vidas”.