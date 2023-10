Márcio da Lan assume cadeira na Câmara Municipal de Osasco

O suplente de vereador Márcio Júnior da Silva, o Márcio da Lan, tomou posse na Câmara Municipal de Osasco na quinta-feira (28).

Ele assume temporariamente o lugar do vereador Batista Comunidade (Avante), que solicitou licença até o dia 30 de outubro.

Ao usar a Tribuna da Câmara, Márcio agradeceu a oportunidade e se comprometeu a honrar a confiança.

“Quero agradecer primeiramente a Deus pela honra de estar aqui representando nossa amada cidade. É um sonho na minha vida. Algo muito emocionante, pois desde criança eu sonhava com esse momento. Mas sabemos que para um jovem negro da periferia não seria fácil”, contou. Em seguida, ele relatou o dia a dia de se viver na periferia e como buscou sempre ser empático com as pessoas.

“Agradeço também ao Batista Comunidade por me proporcionar essa oportunidade. Eu sempre quis que meus pais vissem esse momento e eles estão aqui”, declarou Márcio da Lan, após reforçar que buscará contribuir ao máximo para melhorar a cidade de Osasco.

Nas eleições de 2020, Márcio da Lan garantiu a 1ª suplência no Avante com 1306 votos.