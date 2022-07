Márcio França desiste do Governo de SP e declara apoio a Fernando Haddad

Márcio França (PSB) não é mais pré-candidato ao governo do Estado. Em suas redes sociais, o agora ex-pré-candidado ao governo publicou um vídeo em que explica porque abre mão da corrida ao Palácio dos Bandeirantes em nome do candidato que está melhor colocado nas pesquisas, no caso, o petista Fernando Haddad.

publicidade

“Estou fazendo a minha parte. Há tempos atrás prometi que quem estivesse na frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra. Por isso que decidi apoiar, a partir de agora, Fernando Haddad para governador. Ele reuniu essas condições.”, explicou França.

O político salientou que a situação de emergência do país também pesou na decisão, em favor da democracia e do fortalecimento do Estado de São Paulo. “Nessa situação de emergência, temos de pensar em todos, não em projetos pessoais. Quero deixar claro que continuo o mesmo Márcio França de sempre, independente. Vou sempre batalhar pelo resgate de São Paulo, e com Lula e Geraldo Alckmin vamos construir um verdadeiro centro democrático a partir de São Paulo. Fernando, vai você! Nós vamos juntos. Abro mão da minha candidatura porque não abro mão dos meus princípios”, encerrou, sem comentar se vai mesmo postular uma vaga ao senado conforme foi ventilado.

publicidade