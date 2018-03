Marcos Martins conquista R$ 450 mil para saúde de Osasco e Jandira

Na última segunda-feira, 19/3, o deputado estadual Marcos Martins esteve no Palácio dos Bandeirantes em ato que marcou a liberação de emendas parlamentares para a região Oeste Metropolitana da capital paulista. Na ocasião, foram assinadas a liberação de R$ 300 mil para Osasco e R$ 150 mil para Jandira, ambas emendas indicadas por Martins para a área da saúde.

Os recursos permitirão dar andamento à reforma e ampliação do Hospital Regional de Osasco, cujas obras se arrastam há mais de seis anos, e para que a Prefeitura de Jandira possa comprar produtos e equipamentos necessários para melhorar o atendimento de saúde do município. “É uma satisfação contribuir com o Hospital Regional. Espero que esse recurso seja útil para a conclusão das obras. Esta é uma situação inaceitável – uma obra que se arrasta por mais de meia década em um hospital estadual prejudica muito o sistema de saúde”, frisou o deputado.

Sobre o recurso liberado para Jandira, o deputado comemorou a conquista e anunciou que vai trabalhar por mais. “Tenho compromisso com Jandira e estou trabalhando para honrar isso. Conseguimos essa emenda para aquisição de equipamentos e vamos seguir trabalhando e cobrando do governo do Estado a ampliação nos recursos para a saúde”, completou o deputado.