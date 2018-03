Marcos Martins entrega prêmio de direitos humanos para Sônia Rainho

O deputado estadual Marcos Martins (PT) entregou, na noite de quinta-feira (15), o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos para a ex-vereadora de Osasco, Sônia Rainho. A homenagem aconteceu durante cerimônia realizada no plenário Juscelino Kubitscheck, na Assembleia Legislativa.

Antes da entrega, Martins fez um discurso lamentando o falecimento da vereadora carioca Marielle Franco, para em seguida lembrar da trajetória política de Sônia, destacando inclusive algumas semelhanças com a sua própria vida pública. “Assim como eu, a Sônia saiu da roça, escolheu Osasco para constituir família e lutar pelos direitos dos mais pobres”, revelou.

O deputado falou ainda sobre a parceria na luta contra a ditadura; na fundação do Partido dos Trabalhadores; na parceria de mandatos na Câmara Municipal; na administração da cidade; na Coordenadoria da Mulher e Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Sexual de Osasco, entre outros.

“Se eu for falar tudo que sei das lutas da Sônia, nós não sairemos daqui ainda hoje. A Sônia é uma grande guerreira que sempre trabalhou pela periferia, na luta por creche; por moradia; em defesa das mulheres; das negras; negros; crianças e idosos”, frisou. Após receber a homenagem, Sônia agradeceu o reconhecimento e revelou que a busca por uma sociedade mais justa pautou cada ação de sua vida. A ex-vereadora e militante dos direitos humanos aproveitou ainda para agradecer a longa parceria com o “Marcão”, e o classificou como um deputado comprometido pelas lutas do povo.

Ao falar da atual conjuntura social, política e econômica, Sônia destacou as dificuldades diante da onda conservadora que vem assolando o país, lembrando de um episódio em que esteve ao lado da vereadora carioca Marielle Franco, em uma atividade no nordeste. “É preciso energia e conhecimento para superar o momento atual. Continuaremos essa caminhada”, disse. Ao final, Sônia lembrou que mesmo com todas as dificuldades do momento atual e com mais de 70 anos de idade, ainda luta por creches e pela garantia de direitos para os idosos de Osasco.

O evento foi marcado por homenagens em memória da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, morta a tiros dentro de um carro na região central da capital fluminense, na madrugada de quinta-feira. Luciana Dias, filha de Santos Dias, recebeu uma menção honrosa simbolicamente por Marielle.