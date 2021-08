Marcos Mion vai assumir as tardes de sábado no lugar de Luciano Huck na Globo

O apresentador Marcos Mion é o novo contratado da Globo e deve comandar o Caldeirão aos sábados a partir de setembro, com a ida de Luciano Huck para os domingos.

publicidade

Mion já havia sido cogitado pela Globo antes, para assumir o No Limite, mas acabou preterido por Andre Marques, que não agradou no comando do reality.

Com o acerto com a Globo, Marcos Mion deve pedir para sair da Netflix antes mesmo de estrear na plataforma de streaming, onde havia sido contratado para apresentar reality shows e documentários.

publicidade

Mion apresentou a última edição de A Fazenda, na Record TV, onde também comandou o Legendários, de 2010 a 2017, e também foi VJ da MTV.

Domingão

Luciano Huck deve estrear no comando do Domingão no dia 5 de setembro. Até lá, Tiago Leifert é o apresentador interino das tardes de domingo na Globo, após a saída de Faustão, após mais de 30 anos na emissora, rumo à Band.

publicidade

A contratação de Marcos Mion pela Globo foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco, do R7. A emissora e o apresentador ainda não confirmaram a informação.