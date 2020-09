Marcos Mitta & Matteo e Daniel Contreras vão participar de live solidária dos Vigilantes de Barueri

O Sindicato dos Vigilantes de Barueri realizará no sábado (5) uma live solidária em prol dos trabalhadores da categoria. O evento online terá como atrações o cantor chileno Daniel Contreras e a dupla sertaneja Marcos Mitta e Matteo.

A live será transmitida a partir das 16h, no canal do Sindicato dos Vigilantes de Barueri no YouTube. O objetivo é arrecadar alimentos, EPIs e materiais para o combate ao coronavírus, que serão destinados aos profissionais.

No início do mês a entidade lançou a Campanha de Solidariedade e recebeu diversos pedidos de ajuda por parte dos trabalhadores. “Diante da grande procura decidimos fazer essa Live. Queremos formar uma corrente do bem com empresas, principalmente do setor, e pessoas físicas para serem parceiras do Sindicato nesta missão”, afirma Paulo Messias, presidente do sindicato.

Ele lembra que a categoria é grande e são muitas as situações envolvendo os vigilantes.

“Há profissionais que atuam com eventos e ficaram sem trabalho por causa da pandemia. Há também vigilantes que foram desligados das empresas e ainda não conseguiram receber seus direitos trabalhistas. E há profissionais que perderam a vida e agora as famílias precisam do nosso apoio”.

De acordo com Paulo Messias, os vigilantes também têm sido vítimas da crise, não apenas da crise sanitária, mas também econômica, e que essa é uma oportunidade para o setor se unir ainda mais e oferecer apoio aos profissionais.

SERVIÇO

Live Solidária em prol dos trabalhadores – com Daniel Contreras e a dupla sertaneja Marcos Mitta e Matteo

Data: 05/09 – a partir das 16h

Canal: www.youtube.com/SindicatodosVigilantesdeBarueri

Doações: (11) 98597-8459 ou pelo e-mail secretaria@vigilantesbarueri.com.br