Marcos Neves nomeia secretários para próxima gestão em Carapicuíba

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), anunciou durante a cerimônia de posse realizada na manhã desta sexta-feira (1°), os secretários que vão fazer parte de seu segundo mandato. O evento aconteceu no Ginásio Airton Senna.

Para a secretaria de Assuntos Jurídicos foi nomeado Ricardo Martinelli. Juliana Boni assume a Assistência Social. Na secretaria de Educação está Lilian Braga, e na Habitação Fabiana Marques. Mauro Maurício da Matta permanece no comando da secretaria de Administração, e Luiz Carlos Neves se mantém na secretaria de Governo. Alexandre Rodrigues fica na secretaria de Infraestrutura e Segurança.

Na Saúde fica Diogo Alves Fernandes, e na pasta de Trabalho permanece Luiz Gonzaga de Oliveira. A secretaria de Obras será chefiada por José Roberto da Silva, e a de Trânsito por Rodrigo Almeida Piquini. Receitas e Rendas ficou sob o comando de José Reginaldo Teixeira.

O secretário de Cultura Evaldo Claudino continua na gestão da pasta. Já a secretaria de Desenvolvimento Urbano será chefiada por Marcos Galvão, e a de Meio Ambiente por Benedito Carlos Lacerda. Para a secretaria da Fazenda foi nomeado Marcelo Benedito e, para a pasta de Esporte e Lazer Davson da Silva. Walter Ferreira foi nomeado como Ouvidor Municipal.

Em seu discurso, o prefeito falou sobre as expectativas para o trabalho junto ao time de secretariado. “Temos que continuar trabalhando firme, com determinação e nos doarmos ao povo. A população que acorda cedo e sai todo dia para trabalhar está esperando isso da gente. E é o que eu quero de cada secretário e de cada funcionário nosso. Eu cobrei muito até ontem (31), quando tive a oportunidade de conversar com alguns secretários, e vou cobrar muito mais. Quem não gostar de cobrança tem que sair”.

“Aos poucos a gente foi arrumando a casa”, diz Marcos Neves

No evento em que foram empossados também os vereadores eleitos para a 14ª Legislatura de Carapicuíba (2021-2024), Marcos Neves destacou os desafios enfrentados ao longo de seu primeiro mandato. “Em 2017, quando assumimos a cidade, Carapicuíba tinha uma grande dívida, foram mais de R$ 200 milhões de dívidas só de INSS, além de outras que a gente precisava sanar. Mas devagar, a gente foi arrumando a casa, conseguindo recursos e construindo a cidade”, declarou.

O prefeito disse ainda que um dos principais desafios foi gerir a cidade com pouco recurso. “A população sempre ouviu dos políticos que a cidade não tinha recurso e uma parte disso é verdade. Nós temos cerca de R$ 1.200 por habitante/ano para gastar com tudo o que a gente tem que fazer, o que representa um terço do que as demais cidades têm”.

“Conseguimos muitas conquistas e temos que continuar trabalhando firme e com muita determinação. Carapicuíba é uma cidade que eu amo muito e continuarei trabalhando pelo meu povo enquanto Deus me der saúde e condições para exercer o meu trabalho”, finalizou.

