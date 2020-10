Marcos Neves quer criar Centro de Referência de Saúde da Mulher em Carapicuíba

Nesta terça-feira (20), o atual prefeito de Carapicuíba e candidato à reeleição, Marcos Neves (PSDB), apresentou o seu plano de governo. Entre as propostas, ele destacou a criação do Centro de Referência de Saúde Integral da Mulher.

No evento transmitido nas redes sociais, Marcos Neves, acompanhado da vice Gilmara Gonçalves, prometeu ainda a instalação de 300 câmeras de segurança para ampliar o sistema de videomonitoramento no município, a implantação de mais dois Centros de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEACs), além da continuação do programa de recapeamento das vias.

Para a geração de emprego e renda, Marcos Neves disse que pretende implementar o programa “Fábrica das Profissões” e o projeto Jovens no Programa de Orientação Municipal (JEPOM).

“Cumprimos mais do que prometemos no nosso plano de governo anterior. É assim que trabalhamos, com propostas reais e que podem ser concretizadas. Quero continuar nesse projeto de uma Carapicuíba cada vez melhor”, declarou o atual prefeito.

