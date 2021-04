Marcos Roberto Gomes, proprietário do Colégio Papa Mike de Osasco, morre vítima da covid-19

Marcos Roberto Gomes, um dos mantenedores do Colégio Papa Mike de Osasco, morreu nesta segunda-feira (19), por complicações da covid-19. Ele estava internado, lutou bravamente contra a doença, chegou a ser intubado, mas não resistiu.

publicidade

Nas redes sociais, familiares e amigos manifestaram pesar pela perda de Marcos, que era conhecido pela alegria e companheirismo. “Meu irmão que tanto amo, meu amigão, meu porto seguro, meu gestor(mestre), meu grude… Com você aprendi a valorizar os momentos e sempre me cobrou de viver intensamente a vida. Nos deixou, oramos muito pela sua recuperação e hoje tenho medo de seguir sem você no meu caminho […] Te amo e te amarei eternamente. Seguiremos seu legado com nossa família”, declarou Andréia Gomes, irmã de Marcos, nas redes sociais.

“Marquinhos do Papa Mike, como era conhecido, foi mais um amigo que perdi para a covid-19. O conheci quando estava à frente da Secretaria de Saúde, e na ocasião, Marquinhos, como proprietário do Colégio Papa Mike, que fornecia estagiários em enfermagem para o Hospital Antônio Giglio. Então nos tornamos grandes amigos e sempre nos encontrávamos para conversar sobre a cidade. Peço a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor”, escreveu o secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, Gelso Lima.

publicidade

O Colégio Papa Mike decretou luto de dois dias. De acordo com a família, não houve velório. O corpo de Marcos Roberto foi sepultado às 10h30 desta terça-feira (20).