Marcus Buaiz compra mansão de R$ 12 milhões em Alphaville: “Tempo de recomeçar”

Menos de um mês após anunciar o fim do casamento com Wanessa Camargo, o empresário Marcus Buaiz comprou uma nova mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O imóvel está avaliado em R$ 12 milhões (confira as fotos abaixo).

A informação foi divulgada pela “Casa Vogue” nesta terça-feira (24). A nova mansão de Buaiz tem 1.600 m², sendo 950 m² de área construída, com cinco suítes, salas de jantar e de jogos, espaço gourmet e garagem para seis carros. Entre os atrativos estão quadra poliesportiva, piscina com raia e saúna.

Buaiz e Wanessa foram casados por 17 anos e têm dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7. Eles colocaram a mansão que tinham no mesmo bairro à venda por R$ 5,3 milhões em 2020. Em agosto do ano passado, Wanessa decidiu construir uma nova mansão, também em Alphaville.

Na partilha milionária de bens após a separação, a cantora deve ficar com o imóvel que está sendo construído. Agora, com a compra da nova mansão em Alphaville, Buaiz, que vive entre São Paulo e o Espírito Santo, terra natal onde toca diversos negócios, será vizinho da ex-mulher, ficando assim próximo dos filhos.

Já na casa nova, o empresário publicou uma foto no Instagram nesta quarta-feira (25): “É tempo de recomeçar! Bora ser feliz! Vamos com tudo?”, escreveu.

Confira as fotos da nova mansão de Marcus Buaiz em Alphaville: