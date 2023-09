Marginais do Rodoanel no Padroeira, entre Osasco e Carapicuiba, serão liberadas neste sábado (30)

Marginais do Rodoanel no Padroeira, entre Osasco e Carapicuiba, serão liberadas neste...

A partir deste sábado (30), a CCR RodoAnel vai liberar para os motoristas que trafegam pelo Rodoanel Mário Covas o trecho da Marginal da Padroeira, situado entre o km 19,7 e o km 24,4, na pista externa sentido litoral, entre Carapicuíba e Osasco.

publicidade

A nova via visa trazer mais segurança, fluidez e conforto para os motoristas que trafegam pela rodovia.

Uma das novidades com a liberação deste trecho é o acesso para as Rodovias Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Anchieta e Imigrantes. Os motoristas que estão no Rodoanel Mário Covas devem pegar a saída no km 20 para se dirigem a estas rodovias.

publicidade

O acesso anterior localizado no km 24,4 será fechado definitivamente.