Maria Alcina faz show em Osasco neste sábado (8)

A cantora Maria Alcina se apresenta neste sábado (8), a partir das 19h, em mais uma edição do “Bailando em Osasco”, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

O evento, promovido pelo Sesc Osasco, em parceria com a Secretaria de Cultura de Osasco, comemora os 50 anos de carreira da cantora, que se apresentou pela primeira vez em “Fio Maravilha”, no Festival Internacional da Canção, em 1972, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Além da apresentação, público contará com diversas atrações, como dança de salão e outros ritmos, praça de alimentação, espaço kids e artesanato.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo de Solidariedade do município.

SERVIÇO

Bailando em Osasco – Show Maria Alcina

Quando: 8/10, das 19h às 23h

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

Entrada: 1 kg de alimento não perecível