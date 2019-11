Marido descobre traição e é baleado pelo amante da mulher em Osasco

Um homem de 35 anos foi baleado pelo suposto amante da mulher na região do Jardim Três Montanhas, em Osasco, na tarde da última quarta-feira (20).

A vítima estava de moto quando viu a esposa em um carro com outro homem. Houve perseguição e discussão, até que o motorista do veículo atirou no marido e fugiu.

Inicialmente a polícia suspeitou que o crime tivesse sido motivado por uma briga de trânsito. Depois, testemunhas relataram aos policiais que o desentendimento foi motivado pela suposta traição.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal “Antonio Giglio”, no Centro de Osasco, onde segue internado. O atirador está foragido.