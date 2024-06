Marido tenta defender a mulher durante briga dentro de bar e leva tiro, em Carapicuíba

Um homem foi baleado após tentar defender a companheira durante uma confusão dentro de um bar, na região central de Carapicuíba. O caso foi exibido nesta segunda-feira (3), no jornal “Brasil Urgente”, da Band.

Segundo a reportagem, o casal estava na mesa do bar quando a mulher levantou-se para cumprimentar os policiais que passavam pelo posto de combustível próximo ao estabelecimento. Um homem que seria um traficante responsável por comercializar drogas na região foi tirar satisfação com a mulher.

O marido da mulher foi defendê-la do suspeito, que saiu do bar avisando que voltaria. Assim ele o fez, retornando armado e disparando contra o casal. Foram pelo menos três tiros. O marido da mulher foi atingido com um disparo na região das nádegas.

Ele foi socorrido, está internado no Hospital Geral de Carapicuíba e, ainda segundo a reportagem, segue estável. A mulher não se feriu. Segundo a polícia, a mulher relatou que era ameaçada pelo suspeito há anos e que já chegou a ser agredida por ele.

O suspeito ainda não foi localizado. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba, que conduz as investigações.

Com informações do “Brasil Urgente”