Marielle Franco é homenageada em marcha durante Encontro de Gestão do Sindicato dos Comerciários

No último sábado, 5 de maio, o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) realizou o Encontro de Gestão 2018, na Praia Grande. Durante o evento, a marcha em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em março deste ano, foi uma das principais atividades desenvolvidas. Os manifestantes saíram da Colônia de Férias do Secor em direção à praia com máscaras da vereadora. Já na areia, soltaram balões com os dizeres “Marielle Vive”.

O Encontro de Gestão reuniu diretores e colaboradores da entidade para dialogarem sobre assuntos pontuais para melhorar o funcionamento e atendimento aos comerciários, assim como a luta pela categoria. Neste ano, a discussão girou em torno da temática “Mudança de rumo sem perder a direção”, quando os participantes discutiram a conjuntura política do Brasil.

Durante o evento, também foi realizada uma simulação das próximas eleições para presidente da República que acontecerão em outubro; a dinâmica “gol de placa”, quando os participantes tinham que acertar, com uma bola de futebol, placas pressas à rede de políticos corruptos, Reforma Trabalhista, desemprego etc; e a formulação e apresentação de um trabalho em grupo seguindo a temática do evento, quando os participantes discutiram cidadania, redes sociais, segurança e outros temas atuais sempre com um “patrono” para cada grupo de discussão, como Carlos Drummond de Andrade, Villa-Lobos, Graciliano Ramos e outras personalidades marcantes da nossa história.

“Buscamos, em todo Encontro de Gestão, realizado anualmente, trazer para discussão um assunto atual e que estimule a reflexão de nossos diretores e colaboradores. Neste ano, trouxemos à tona o assassinato de Marielle e tudo que ele representa para o país: injustiça, violência e ódio. Além disso, em um ano de eleição, precisamos pensar em mudanças para o Brasil, que nos devolvam crescimento, emprego e proteção ao trabalhador brasileiro”, afirmou o presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto.