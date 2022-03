Mário Luiz Guide preside congresso que lança o nome de Márcio França ao governo do Estado

O ex-vereador de Osasco, Mário Luiz Guide, presidiu no último sábado, (12), o 12° Congresso Estadual do PSB do estado de São Paulo. O evento foi realizado na sede do no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, na Bela Vista.

publicidade

Guide, que é Secretário-Geral do PSB, conduziu os debates dos correligionários, que girou em torno das propostas de auto-reforma do partido, as propostas da sigla para o país, táticas eleitorais, entre outros assuntos.

O ponto alto da reunião foi a aprovação da resolução que lança Márcio França como pré-candidato a governador de São Paulo. Além disso, foram renovados todos cargos da direção estadual e escolhidos os delegados de São Paulo ao Congresso Nacional do PSB, que começa em 28 de abril em Brasília.

publicidade

Estiveram presentes ao evento o deputado estadual Caio França, as deputadas federais Rosana Valle e Tábata Amaral; Jonas Donizetti, presidente estadual em exercício, além da participação virtual pelas plataformas digitais.