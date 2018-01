Marisa abre inscrições de estágio 2018

A Marisa está com inscrições abertas para estágio em 2018. As oportunidades são para as áreas de Planejamento, Inteligência e análise do negócio. Podem se inscrever alunos de Estatística, Economia, Engenharia e Matemática que estejam cursando do 7º ao 10º semestre. Entre os pré-requisitos estão o domínio do Excel e a disponibilidade para trabalhar na Barra Funda, São Paulo (SP).

Publicidade

O processo seletivo é dividido em algumas etapas – análise de currículo, dinâmica de grupo, testes técnicos e entrevistas com RH e gestores, sendo que todas são eliminatórias. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de janeiro pelo e-mail [email protected].

A Marisa é a maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil. Com mais de 68 anos de experiência, construiu uma forte relação de cumplicidade e intimidade com a mulher, conhecendo e acompanhando suas necessidades e anseios.