Maternidade de Osasco chega aos 23 anos com 140 mil partos realizados e anúncio de reforma

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma programação especial na sexta-feira (20), para comemorar os 23 anos do Hospital e Maternidade Amador Aguiar. Desde a inauguração, em 21 de setembro 1996, a unidade já realizou 140 mil partos, segundo a administração municipal. Maternidade passará por nova reforma, anunciou prefeito.

A comemoração, que contou com o tradicional “Parabéns para você” e um bolo, teve as presenças do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e da vice-prefeita Ana Maria Rossi, entre outras autoridades, no hall de entrada.

Rogério Lins elogiou os profissionais que trabalham no local e lembrou do período em que transferiu seu gabinete para a Maternidade. “Foi muito gratificante participar do dia a dia”, disse, antes de anunciar que a Prefeitura fará uma reforma na Maternidade, que terá início ainda neste ano.

“A gente precisa melhorar. Podemos avançar na estrutura, porque a parte operacional é sempre bem avaliada. Cada vez mais pessoas vêm ter seus filhos aqui, então o grau de confiabilidade no nosso serviço tem aumentado e isso significa que estamos no caminho certo”, concluiu.

O superintendente da Maternidade, Egídio Malagoli Neto, agradeceu a equipe, ao secretário de Saúde e aos 139 residentes que atuam na unidade: “Nesses 23 anos excelentes profissionais passaram e outros continuam aqui, fazendo a diferença”.

Hospital-escola e referência

Desde 2017, a Maternidade Amador Aguiar, única que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Osasco, é hospital-escola e referência em gestações e partos de alto risco, designação concedida pelo Ministério da Saúde.

A maternidade também é habilitada pelo Plano de Ação “Rede Cegonha” e ainda recebeu da Unicef o título de “Hospital Amigo da Criança”. Atualmente a maternidade conta com UTI Adulto, leitos de UCI Neonatal, Casa da Mulher, Banco de Leite, Agência Transfuncional e ala de cuidados das mães de prematuros.