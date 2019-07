Matheus e Kauan e Trio Nordestino são atrações no Arraiá de Barueri

Com entrada gratuita, o Arraiá de Barueri será realizado nos dias 13 e 14, a partir das 16h, no estacionamento do Ginásio José Correa. Estão programadas muita dança caipira, comidas típicas e brincadeiras para a criançada.

O destaque da programação fica por conta dos shows do Trio Nordestino, às 20h, no sábado dia 13, e no domingo, dia 14, da dupla Matheus e Kauan, às 18h.

Publicidade

…..

Leia também:

“As Branquelas” deve ganhar sequência

Publicidade

Festival com carros tunados e motovlogs é atração em Cotia

Parque da Cidade, em Itapevi, deve ser inaugurado em 2020