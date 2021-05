Matrículas abertas para futsal, basquete, zumba e outras atividades em Barueri

A Secretaria de Esportes de Barueri informa que continuam abertas as inscrições nas escolinhas esportivas, de artes marciais e de atividades do “Projeto Qualidade de Vida”. Todas as modalidades são destinadas aos moradores de Barueri.

Vale lembrar que, devido à pandemia, ainda não há previsão para o retorno das atividades presenciais, mas quem garantir a sua matrícula, poderá iniciar as atividades assim que houver a normalização das aulas.

Na modalidade esportiva, há vagas abertas para basquete e futsal (meninas e meninos entre 6 e 17), handebol (de 7 a 17 anos). Em artes marciais, há vagas para meninos e meninas entre 6 e 17 anos nas modalidades de capoeira, judô, Kung Fu e Tae Kwon Do. Já para os maiores de 18 anos, são ofertadas aulas de zumba, condicionamento físico e pilates (somente no Complexo Esportivo Engenho Novo).

Como se matricular nas atividades em Barueri:

Os interessados, exclusivamente moradores de Barueri, devem acessar o site www.barueriesporteforte.org.br/matrículas para fazer a matricula e garantir a vaga na modalidade desejada.

Serão exigidos cópia do documento de identidade, do comprovante de residência, uma foto 3×4 e o atestado médico. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp (11) 4210-0669.

