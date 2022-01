Matrículas em creches e pré-escolas de Carapicuíba vão até sexta-feira (7)

Termina na sexta-feira (7) o prazo para as inscrições nas creches e Escolas Municipais de Educação Infantil (Pré 1 e 2) de Carapicuíba. As vagas são destinadas as crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses e, para Pré I e Pré II, de 4 anos a 5 anos e 11 meses.

publicidade

Para fazer a matrícula é necessário apresentar certidão de nascimento da criança, RG do responsável e comprovante de residência.

As inscrições são online e devem ser feitas neste link. Também é possível fazer a matrícula diretamente nas escolas municipais de Carapicuíba.

publicidade