Matrículas online para creches e escolas de Jandira começam nesta terça-feira (13)

A Prefeitura de Jandira vai abrir o período de matrículas para o ano letivo de 2021 nesta terça-feira (13), para Pré-escola (I e II), Ensino Fundamental (do 1° ao 5° ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições são destinadas aos que não estão inclusos na rede municipal de ensino.

Os alunos que já estão matriculados nas escolas municipais não precisam realizar a inscrição. Já os interessados em ingressar devem acessar este link, preencher o formulário com os documentos que devem ser apresentados no ato da matrícula. O aluno será direcionado para a unidade escolar mais próxima da residência.

Aulas presenciais

Em Jandira, as aulas presenciais continuam suspensas devido à pandemia de covid-19. Os mais de 11 mil alunos da rede municipal de ensino passaram a realizar as atividades online. As crianças que não têm acesso à internet receberam o material impresso.

A distribuição mensal dos itens da merenda escolar foi outra medida adotada em meio à pandemia. Assim como em algumas cidades da região, em Jandira, as aulas presenciais não serão retomadas neste ano.