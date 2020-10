Matrículas para creches, Emeis e Emefs estão abertas em Osasco

Estão abertas as inscrições para matrículas e renovação de matrículas nas creches e escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental de Osasco para o próximo ano letivo.

publicidade

O responsável pela criança deverá comparecer na unidade escolar mais próxima de sua casa, portando certidão de nascimento da criança, RG da mãe e comprovante de endereço.

No ato da inscrição, o responsável pela criança deve deixar um telefone para contato e é por meio dele que a Secretaria de Educação fará contato confirmando a liberação da vaga.

publicidade

Aulas durante a pandemia

As aulas presenciais para os 70 mil alunos da rede municipal de ensino estão suspensas desde 23 de março, quando os primeiros casos da covid-19 começaram a ser confirmados na região. Neste período, os alunos receberam o cartão “Merenda em Casa”, com o valor de R$ 70 mensais, para complementar a alimentação.

Com a suspensão das aulas presenciais, a Secretaria de Educação manteve as atividades para os alunos, com a criação da plataforma “Escola em Casa”, onde foram disponibilizadas atividades complementares e apostilas que têm ajudado na reposição de matérias.

publicidade

Mesmo após o governo do estado liberar o retorno das aulas presenciais ainda neste ano, a Prefeitura decidiu por não retornar. A decisão também abrange as escolas estaduais do município.