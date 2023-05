Matrículas para novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira, em Barueri, começam nesta segunda-feira (8)

Matrículas para novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira, em Barueri, começam nesta...

Nesta segunda-feira (8), a Secretaria de Esportes de Barueri inicia as matrículas para os interessados frequentar o novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira.

Segundo a Secretaria de Esportes, inicialmente serão oferecidas vagas nas seguintes modalidades: atletismo, basquete, futsal, vôlei, handebol, condicionamento físico, pilates e zumba.

Para realizar a inscrição é preciso comparecer ao local (Av. Alziro Soares, 20, Jardim Silveira) levando documento oficial com foto e comprovante de residência.

O Complexo Esportivo do Jardim Silveira tem mais de 18 mil metros quadrados de área construída, especialmente projetado para o ensino e a prática de vários esportes. O local conta com ginásio com capacidade para mais de três mil pessoas sentadas; quadra poliesportiva; pista de atletismo e campo de futebol (ao lado da edificação); alojamento para atletas; espaços para ginástica artística e artes marciais; sala vip para autoridades; espaço de atividades para adultos, como pilates, alongamento e ginástica, além de estacionamento.