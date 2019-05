Mau cheiro chama a atenção de vizinhos e idoso ferido e abandonado é resgatado pela GCM de Osasco

O mau cheiro vindo de uma casa na rua da Estação, no Centro de Osasco, chamou a atenção de vizinhos e pedestres e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco foi acionada para verificar o que acontecia na residência. No local, a GCM, através da sua equipe da ROMO (Rondas Operacionais com Motocicletas), encontrou um idoso em situação de abandono, desidratado e com um ferimento na perna.

O resgate aconteceu na tarde da última quinta-feira (2). Segundo testemunhas, o senhor não era visto há mais de 10 dias.

No local, a equipe promoveu os primeiros atendimentos e acionou o SAMU que conduziu o idoso até hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos e passa bem. A equipe conseguiu contato com os familiares do homem para o devido acompanhamento do caso.