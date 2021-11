Mazé Chotil lança dois livros em tarde de autógrafos no Bar do Necão, em Osasco

A jornalista e escritora Mazé Torquato Chotil vai lançar, no dia 20 de novembro, em Osasco, seus dois livros “No crepúsculo da vida” e “Maria d’Apparecida: negroluminosa voz”. A tarde de autógrafos e bate-papo com a autora acontece das 15h às 17h, no Bar do Necão (Avenida Olavo Bilac, 419, Km 18, em Osasco).

publicidade

Em “No Crepúsculo da Vida”, a autora conta a história de duas amigas. Marta presenteia a amiga Lúcia, que completa 60 anos, com uma viagem à cidade de Rouen, capital da Normandia, região francesa. Entre as belas paisagens, histórias e gastronomia local, Marta recebe a notícia de que perdeu uma irmã.

Já a obra “Maria d’Apparecida: Negroluminosa Voz” é uma biografia da cantora que o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu: “Tua voz, D’Apparecida, é aparição/ Fulgurante, sensitiva, dramática/ e vem do fundo negroluminoso de nossos corações”. O livro conta como a brasileira Maria d’Apparecida (1926-2017), mezzo-soprano negra, arrebatou os palcos mais disputados da música lírica europeia.

publicidade

O convite para que o público prestigie a presença e as obras de Mazé, que foram publicadas pelas editoras Patuá e Alameda, é do coletivo Casaviva – Cultural e Ambiental (Ponto de Cultura).

Sobre a autora

Mazé Torquato Chotil é jornalista, pesquisadora, doutora em informação e comunicação pela Paris VIII e pós-doutora pela EHESS. Nasceu em Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, chegou em São Paulo para estudar, em meados dos anos 1970, e reside em Paris desde 1985. De passagem em Osasco, Mazé

publicidade

Além de “No crepúsculo da vida” e “Maria d’Apparecida: negroluminosa voz”, é autora de Minha Paris Brasileira, Lembranças do sítio, Lembranças da vila, Minha aventura na colonização do Oeste, Trabalhadores exilados, José Ibrahim e Na Rota de traficantes. Também tem três obras publicadas em francês.

Serviço:

Lançamento dos livros de Mazé Chotil em Osasco

Quando: 20/11, das 15h às 17h

Onde: Bar do Necão – Avenida Olavo Bilac, 419, Km 18, Osasco

FESTA// Santana de Parnaíba completa 441 anos com missa, música e queima de fogos no domingo