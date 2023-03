MC Guimê abre o jogo após expulsão do BBB 23: “sei que errei”

MC Guimê abre o jogo após expulsão do BBB 23: “sei que...

Na tarde desta sexta-feira (17), o funkeiro osasquense falou pela primeira vez sobre sua expulsão do Big Brother Brasil 23, o BBB 23, da TV Globo. Ele e o lutador Cara de Sapato foram eliminados ontem do reality após assediarem a sister mexicana Dania Mendez durante a última Festa do Líder.

“Estou muito triste com tudo o que rolou desde quarta-feira, na festa, com a minha eliminação também, estou de coração partido mesmo. Ainda estou processando tudo o que rolou. É muita informação. Mas reconheço minhas falhas, tenho coração humilde e aberto para reconhecer meus erros, e sei que errei”, declarou o marido da cantora Lexa, nos Stories do Instagram.

O artista criado em Osasco e morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, aproveitou para desmentir boatos de que teria xingado produção do BBB 23 após sua eliminação. “É uma mentira. Vocês acompanharam por dois meses dentro da casa e conheceram o coração do Guilherme Dantas, o MC Guimê, e ali não tem como viver um papel. É a vida real. Sou muito grato por tudo o que vivi ali dentro. Sei da trajetória que construí e tenho consciência dos meus erros”, completou.

Guimê disse que ainda hoje fará um pronunciamento oficial sobre o ocorrido.