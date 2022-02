MC Guimê tatua rosto de Lexa: “merece isso e muito mais”

O funkeiro osasquense MC Guimê fez uma surpresa de aniversário antecipada para a esposa, Lexa, que completa 27 anos nesta terça-feira (22). Ele tatuou o rosto da amada na panturrilha.

“Eternizei na pele uma pessoa que já tá eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão, Deus colocou você em minha vida como um presente e daqui a dois dias celebraremos mais um aniversário seu, decidi te presentear fazendo essa ‘loucura’ de amor porque você merece isso e muito muito mais”, escreveu Guimê, neste domingo (20), ao publicar as fotos da tatuagem no Instagram. “Obrigado por tudo Lexa. Te amo de uma forma que não sei explicar”, finalizou.

A surpresa foi revelada durante o ensaio na quadra da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro. A cantora ficou em choque ao ver a “loucura de amor” feita pelo marido, que escolheu uma foto do dia do casamento. “Te amo pra sempre MC Guimê, obrigada pelo presente de aniversário”, disse Lexa.

O casal é dono de uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, onde Lexa também comprou um loft.