MC Kevin teria tentado pular do 5º andar direto na piscina

MC Kevin teria tentado pular da sacada no quinto andar direto na piscina do hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esta é a principal suspeita da polícia para a morte do funkeiro, após bater com a cabeça na borda da piscina, na noite deste domingo (16).

MC Kevin teria caído do hotel por volta das 18h. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado gravíssimo ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde morreu.

Nas redes sociais, a viúva do cantor fez uma declaração de amor ao marido: “Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e admirou”, escreveu a advogada Deolane Bezerra.

O funkeiro e a advogada criminalista haviam se casado numa praia no México, no dia 28 de abril.

