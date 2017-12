MC Kevinho assume relacionamento com atriz

O funkeiro MC Kevinho assumiu o relacionamento em suas mídias sociais ao colocar uma foto ao lado da sua namorada Flávia Pavanelli, após o Natal

Publicidade

Flávia também publicou uma foto ao lado do MC com a legenda: “para nós, todo o amor”. Os fãs dos artistas não pouparam elogios ao casal: “Deus abençoe”, comenta uma seguidora; “casalzão”, diz um seguidor do cantor.

Confira as fotos publicadas pelo casal:

Meu amor ❤️ Uma publicação compartilhada por Kevinho (@kevinho) em 26 de Dez, 2017 às 4:40 PST

Publicidade