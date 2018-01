MC Livinho é acusado de agressão por técnico de som em SP

Neste sábado, 27, o cantor MC Livinho foi acusado de agressão por um funcionário.

Em um relato nas redes sociais da empresa Áudio Mix Brasil, o operador de áudio, que teve o nome preservado, conta que foi agredido e insultado após um show na Áudio Club, em São Paulo.

Publicidade

Na publicação, o funcionário diz que foi chamado no camarim do cantor e que na frente da namorada, empresário e produtor, foi insultado por Livinho. “[Ele] disse que eu não sabia o que estava fazendo e começou a xingar do nada com vários palavrões”.

A briga teria começado porque o cantor não gostou da microfonia, que, segundo o funcionário, estava sendo operada por um técnico da própria casa de shows, e não por ele.

Abaixo a nota publicada pelo funcionário nas redes sociais

“NOTA DE ESCLARECIMENTOS

MC Livinho AGREDIU O SEU TECNICO DE SOM

Publicidade

O caso foi o seguinte…

Estávamos trabalhando na áudio tudo certinho, aí rolou umas 2 microfonia no p.a. mas não era eu quem estava fazendo o p.a. era o kra da casa, aí acabou o show ele me chamou no camarim, estava ele a mulher dele, empresario e produtor aí ele começou a falar q ele tinha q ter um kra competente na equipe dele q ele não é digno de ter uma equipe q é uma bosta e começou a esculachar… Disse q eu não sabia oq estava fazendo e começou a xingar do nada com vários palavrões… Eu apenas falei mano não dá pra trabalhar com você, esse dessrespeito com palavras e com atitudes em cima do palco é inadimissivel para mim. E pedi as contas, virei as costas sai do camarim bati a porta e ele veio atrás correndo me pegou na escada do camarim da áudio club pelas costas chutando pela escada e já me agredindo com algo na mão.”

No domingo (28), o cantor publicou uma foto cinza em seu Instagram . Na publicação, o cantor afirmou: “não vou ferir ninguém quem não me fere, não vou ser injusto com quem é justo. Vou ser eu, MC Livinho, goste de mim assim ou não”.

Publicidade

Veja a publicação do cantor.

“Sabe qual é jão ?

É que todos querem a perfeição e ninguem consegue pelo menos tentar ser , então o que fazem ? Julgam o próximo eles querem que voce seja a mudança mas eles não buscam a mudança eles querem que você seja apontado mas eles não aceitam serem apontados ,eles querem que você seja o exemplo mas não são o exemplo .

MEU ESTILO GÂNGSTER TE AFETA ? FODA – SE !

MAS NÃO VOU FICAR PAGANDO DE O QUE NÃO SOU PRA TE AGRADAR .

NÃO VOU FERIR NINGUÉM QUE NÃO ME FERE , NÃO VOU SER INJUSTO COM QUEM É JUSTO VOU SER EU MC LIVINHO GOSTE DE MIM ASSIM OU NÃO MANO 🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾🖕🏾 ME COBRE NO TALENTO NAS MUSICAS NAS LETRAS NÃO NO QUE ACONTECE POR TRÁS DAS CÂMERAS SEUS CU

VOCÊS SAO MANIPULADOS O TEMPO TODO ABRE A PORRA DA MENTE DE VOCÊS ☠ TOTAL RESPEITO AOS FÃS QUE ME ADMIRAM PQ UM FÃ REALMENTE CONHECE A ÍNDOLE E O CORAÇÃO DE UM ÍDOLO 👍🏾 NAO VOU COLOCAR UMA MASCARA PRA MENTIR O QUE REALMENTE VIVO E DEPOIS DE UNS ANOS SER MAIS UM ENTREGUE ÀS DROGAS OU A UMA DOENÇA DEGENERATIVA E ACABAR MORTO PELO PRÓPRIO SISTEMA 🖕🏾✊🏾 Não tenho vicio não uso droga não bebo

Se sou assim um nome tem pra isso PERSONALIDADE E CARÁCTER (sic)”