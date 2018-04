McDonald’s começa na terça, 24, venda de lanches especiais da Copa do Mundo

McDonald’s começa na terça, 24, venda de lanches especiais da Copa do...

O McDonald’s vai vender oito lanches especiais em homenagem à Copa do Mundo da Rússia, que acontece entre junho e julho. Os sanduíches estarão disponíveis a partir de terça-feira, 24.

Mesmo fora da competição, a Itália será representada ao lado do Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai.

Confira a composição dos lanches que estarão no cardápio do McDonald’s a partir do dia 24 de abril:

McBrasil (Todos os dias): Composto por dois hambúrgueres, queijo típico brasileiro, mix de folhas, bacon e maionese verde no pão de brioche. McFritas ou Batatas Rústicas especiais do dia.

McItália (Domingo): Composto por queijo muçarela, polpetone, tomate, pepperoni e melt de muçarela com tomate seco no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de muçarela com tomate seco e bacon picado.

McFrança (Segunda-feira): Composto por cogumelos caramelizados, dois hambúrgueres, queijo emental, mix de folhas, cebola crispy e Melt Brie no pão com gergelim. Batatas Rústicas com molho Melt Brie e bacon picado.

McEspanha (Terça-feira): Composto por queijo muçarela, dois hambúrgueres, mix de folhas, tomate, copa fatiada e maionese de oliva no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese de oliva e bacon picado.

McAlemanha (Quarta-feira): Composto por cebola caramelizada, 2 fatias de queijo emental entre dois hambúrgueres, bacon, tomate e mostarda rústica no pão com gergelim. Batatas rústicas com molho de maionese e bacon picado.

McUruguai (Quinta-feira): Composto por 2 fatias de queijo emental entre 2 hambúrgueres, copa fatiada, cebola crispy e maionese chimichurri no pão de brioche. McFritas tradicionais com molho de maionese chimichurri e bacon picado.

McInglaterra (Sexta-feira): Composto por 2 fatias de queijo emental entre 2 hambúrgueres, picles, fatias de bacon, cebola crispy e molho barbecue no pão com gergelim. McFritas tradicionais com molho cheddar e bacon picado.

McArgentina (Sábado): Composto por 2 fatias de queijo cheddar entre 2 hambúrgueres, bacon, tomate, alface crespa e maionese chimichurri no pão de brioche. Batatas rústicas com molho de maionese verde e bacon picado.