McDonald’s confirma que McPicanha não tem picanha e retira lanche do cardápio

A partir desta sexta-feira (29), o McDonald’s retira dois sanduíches da linha “Novos McPicanha” de seu cardápio em todas as lojas do Brasil. Medida acontece após a rede de fast-food admitir que os novos lanches de picanha não contém a carne nobre em sua composição.

A linha de sanduíches foi lançada recentemente e gerou repercussão negativa nas redes sociais. “Esclarecemos que a plataforma recém-lançada denominada ‘Novos McPicanha’ teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que estamos avaliando os próximos passos”, disse a empresa, em nota.

A Arcos Dourados, que opera o McDonald’s no Brasil e que tem sede em Barueri, foi notificada pela Fundação Procon-SP nesta quinta-feira (28). A empresa deverá apresentar a tabela nutricional dos sanduíches e documentos que comprovem os testes de qualidade realizados.

Também foi solicitado que o McDonald’s apresente cópia dos materiais publicitários da linha de 2022, bem como da campanha anterior dos sanduíches com a presença de “sabor acentuado de churrasco e/ou picanha”. A empresa tem até segunda-feira (2) para apresentar os esclarecimentos.