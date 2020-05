McDonald’s doa 60 combos de Big Mac para cooperativa de reciclagem de Barueri

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Prestadores de Serviço de Reciclagem de Lixo do Município de Barueri e Região (Cooperyara), recebeu do McDonald’s, na segunda-feira (18), uma doação de 60 kits do lanche Big Mac.

A entrega dos alimentos aconteceu na sede da Cooperyara, como maneira de agradecer a parceria com a cooperativa, que recicla materiais do McDonald’s de Barueri, por meio de uma ponte com a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), e para comemorar o Dia Internacional da Reciclagem, celebrado no último domingo (17).

“Esse gesto é pequeno perto da felicidade de vê-los agradecendo a Deus pelo sanduíche recebido. Por serem famílias carentes, muitos nunca tiveram a oportunidade de estar em alguns de nossos restaurantes”, declarou a gerente de negócios da unidade da rede de fast-food localizada no centro de Barueri, Rosana Borges de Oliveira Franco.

Publicidade

O presidente da Cooperyara, Elizeu da Silva Félix, falou da dificuldade de acesso por muitos deles a essa alimentação. “Nós estamos recebendo uma doação de lanches do McDonald’s para 60 cooperados, muitos deles não sabem o que é comer um lanche do McDonald’s porque não têm condições. Mas hoje, graças a Deus, cada um deles comeu o seu lanchinho e estão satisfeitos”.

Elizeu pediu ainda a colaboração dos munícipes, para que continuem separando o lixo reciclável para a coleta. “Através deste material é que a gente sobrevive, fazendo no final do mês, uma retirada para cada cooperado que acaba sustentando a sua família”, finalizou.