McDonald’s tem diversas ofertas na Méqui Friday Show

A Black Friday, que já é uma das datas mais importantes do comércio, já agita o McDonald’s. Na rede, o evento é chamado de Méqui Friday Show e está cada vez mais tecnológico. Para a edição 2020, a marca aposta na diversificação de canais digitais.

Ao longo de duas semanas, a marca vai anunciar ofertas exclusivas da Méqui Friday e uma maneira de ter acesso às novidades é pelo WhatsApp. Lançado em agosto, o Méqui Zap já teve mais de meio milhão de acessos, e além das promoções disponíveis, também informa os restaurantes mais próximos, entre outras funções. Para resgatar as ofertas, basta falar com o Méqui Zap, adicionando o número 11 3230-3223 aos contatos.

O aplicativo da rede, que soma mais de 43 milhões de downloads na América Latina, também recebeu reforço para o período. Na plataforma, o usuário tem cupons o ano inteiro e pode acessar promoções especiais como as da “Méqui Friday”, pedir um McDelivery ou ser direcionado para o Méqui Sem Fila e ter acesso às informações completas sobre a companhia.

E para os clientes que desejam pedir e pagar online e apenas retirar no restaurante, existe o Méqui Sem Fila, disponível dentro do aplicativo da marca. Lá também será possível encontrar promoções semanais exclusivas. São diversos canais para que os clientes possam recorrer ao caminho mais conveniente e no melhor momento para ele.

Confira ofertas no site da promoção Méqui Friday Show nesta terça-feira (17):