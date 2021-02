“Me chama de Neném”: Elaine Braga, cantora de Cotia, lança novo videoclipe

Confira um pouco do talento da artista

No domingo (14/02), às 15h, a cantora e compositora sertaneja Elaine Braga, moradora de Cotia, lança em seu canal oficial no Youtube seu novo videoclipe, “Me Chama de Neném”.

Compositora desde os 15 anos, Elaine Braga estreou a carreira em Minas Gerais com a música “Vou beber para te esquecer” e ao longo de sua carreira fez grandes homenagens, como o videoclipe “Simplesmente mãe”, que traz a sua assinatura e lhe rendeu mais de cinco milhões de visualizações somando as principais plataformas digitais.

Em 2017, sua carreira se projetou com a composição e gravação de “Coração Vagabundo”. Confira abaixo um pouco mais do talento da cantora Elaine Braga, de Cotia:

Apoio do município

Elaine Braga está entre os contemplados pelo Edital de Premiação Benedito Pereira de Castro – Seu Dito da Congada, lançado pela Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia com recursos federais previstos na Lei Aldir Blanc.

Nos próximos dias, outros projetos culturais de Cotia contemplados pelo Edital de Premiação Benedito Pereira de Castro – Seu Dito da Congada terão programação online gratuita. O projeto ‘Costurando, Ponto a Ponto’, com Odete Saiki Scherer, acontece todas as terças e quintas-feiras, até o fim de fevereiro (Informações Whatsapp: 11 96277-4666).

No dia 12/02, às 15h, tem a última apresentação da cantora e compositora Amanda NegraSim, com o projeto ‘Amor ao Rap, Hip Hop 10 anos’. Já nos dias 12, 19 e 26/02, sempre às 18h, acontece o concerto ‘Violão Clássico em Cotia’, projeto do músico Ido Lemos de Moraes, neste link.

