“Me Leva Pra Casa”: Itapevi tem feira de adoção de cães e gatos no sábado (26)

A Prefeitura de Itapevi realiza mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos “Me Leva Pra Casa” neste sábado (26). O evento acontece das 9h às 15h, na praça 18 de Fevereiro.

Para adotar um pet é preciso ser maior de 18 anos e ter a caixa de transporte para levar o seu novo amigo para casa. A administração municipal orienta ainda o público sobre a importância de manter todos os cuidados sanitários e respeitar o distanciamento social no local.

Todos os animais disponíveis para adoção já estão vacinados, castrados, vermifugados e avaliados clinicamente, além de serem microchipados.

Adoção de cães e gatos online

A Prefeitura de Itapevi também dispõe do site Adote um Pet (www.adoteumpet.itapevi.sp.gov.br) para quem deseja encontrar um novo amiguinha sem precisar sair de casa. No portal, é possível ver as fotos e mais informações sobre tamanho e até personalidade dos pets.

A retirada do bichinho deve ser feita pessoalmente, no Canil da Prefeitura (Rua Jaspe, 7, na Vila Gióia), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e no sábado, das 13h às 16h.

