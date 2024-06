Mediador de Taboão da Serra une tecnologia e inclusão para ensinar e transformar vidas

Uma história inspiradora mostra como a inclusão e a tecnologia se entrelaçam para criar oportunidades de aprendizado e transformação de vidas na cidade de Taboão da Serra. Trata-se da trajetória de Wilson Santos, mediador da empresa Planneta Educação – prestadora de serviços da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação.

Nascido surdo, Wilson enfrenta desafios únicos em sua vida. No entanto, essas adversidades o impulsionam a deixar uma marca significativa no cenário educacional e no futuro dos estudantes do município.

Educador especializado em tecnologia na Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS), nesta unidade escolar ele ensina explorando diversos recursos de comunicação e promove ativamente a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Enfrentar a diversidade de alunos em sala de aula é um dos desafios. Para estabelecer uma comunicação compreensível para todos, ele adota uma abordagem versátil. Enquanto a Libras é o principal meio de interação com os alunos surdos, Wilson demonstra sua excepcional capacidade de adaptação e inovação na comunicação com os alunos ouvintes.

Utilizando mímica, gestos, leitura labial e recursos tecnológicos, como iPads, ele cria pontes de comunicação inclusivas que ajudam a superar as barreiras causadas pela surdez. Essas estratégias não apenas promovem a compreensão mútua na sala de aula, mas também cultivam um ambiente de respeito e colaboração.

Na escola, ele adquire uma compreensão da importância da comunicação acessível e da adaptação para atender às necessidades variadas de seus alunos surdos e ouvintes. Essa experiência prática na sala de aula faz com ele desenvolva habilidades valiosas e compreensão essenciais que aplica em seu trabalho como mediador na Planneta Educação, fortalecendo sua capacidade de contribuir ativamente no desenvolvimento de soluções inovadoras e inclusivas para promover o aprendizado para todos.

Um momento de destaque em sua jornada foi quando os planejamentos semanais com a equipe passaram a ter intérpretes: “É um dia especial! Fico muito feliz em ter a oportunidade de aprender ainda mais com as atividades e trocar experiências com outros educadores”, disse Wilson.

“Por meio de atitudes como essa, construímos um ambiente em que todos têm a oportunidade de crescer, prosperar e alcançar seus sonhos. É essa jornada de união que guia Taboão da Serra para um amanhã mais brilhante e mais humano”, afirma Dirce Takano, secretária de Educação da cidade.

A presença de Wilson na sala de aula trouxe uma nova perspectiva de aprendizado para as escolas municipais. Ele se destacou na facilitação das atividades tecnológicas para estudantes com deficiência auditiva. Sua dedicação e paixão pelo ensino têm sido catalisadores para despertar o interesse e a curiosidade das crianças nas atividades de aprendizagem com tecnologia.

“Na escola, consigo realizar as atividades de tecnologia com os estudantes e fico feliz em ver que as crianças adoram, participam, se interessam e ficam empolgadas”, destacou o mediador.

O impacto de sua presença é evidente no entusiasmo e na participação dos alunos. As experiências de aprendizagem com tecnologia os cativam e inspiram a explorar novos horizontes e a ampliar seus conhecimentos. “Me sinto completamente incluso trabalhando e sou grato por saber que colaboro com o futuro dos alunos surdos e deficientes auditivos”, expressou Wilson.

“Na era da inclusão, a tecnologia é o veículo que nos guia rumo a uma sociedade onde cada voz é ouvida, cada pessoa é valorizada e cada potencial é ampliado, e é isso que queremos para os alunos de Taboão da Serra”, finalizou Dirce Takano.